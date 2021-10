Grafik Nord in Neustadt-Glewe : Kultur trotzt Corona

Bereits zum achten Mal werden ab dem 3. Oktober Grafiken in der Galerie auf der Burg in Neustadt-Glewe, im Kalkschuppen in Ahlbeck und der Galerie Auriga in Rostock gezeigt.

Neustadt-Glewe | Das Drucken hat als international ausgeübtes Handwerk eine über 500 Jahre alte Tradition. Industrielle Produktion und technologischer Fortschritt führen jedoch dazu, dass das Wissen über und das Ausüben von historischen Techniken immer mehr verdrängt werden. Daher sind es vor allem bildende Künstler, die Tiefdruck, Flachdruck, Durchdruck sowie deren M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.