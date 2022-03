Löscheinsatz in Grabow : Grabower Gartenfeuer eskaliert: 4000 Quadratmeter in Flammen

Der 55-Jährige wollte eigentlich Sträucher verbrennen. Als die Feuerwehr anrückte, versuchte der Grundstückseigentümer auch noch die Löscharbeiten zu behindern. Die Polizei hat Anzeige gegen ihn erstattet.

Grabow | Ein kleines Gartenfeuer geriet am 22. März in Freesenbrügge bei Grabow außer Kontrolle. Am späten Nachmittag wurde die Einsatzleitstelle über einen Flächenbrand informiert. Die Feuerwehren aus Grabow und Wanzlitz rückten aus und löschten den Brand, allerdings unter erschwerten Bedingungen. Lesen Sie auch: Küchenrolle auf Herd löst Brand in Senioren...

