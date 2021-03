Grabow : Ab Donnerstag leuchtet die Stadt

Als Ersatz für das traditionelle Lichterfest wird Grabow von Donnerstag bis Sonnabend bunt erleuchtet. Ein kleiner Höhepunkt nach dem dunklen Winter.

Grabow | Das traditionelle Grabower Lichterfest musste zwar in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal coronabedingt abgesagt werden. Aber trotzdem will die Stadt an diesem Wochenende einen kleinen Höhepunkt für die Bürger nach dem dunklen Winter schaffen. Vom 25. bis zum 27. März wird zum ersten Mal „Grabow leuchtet“ stattfinden. Rathaus, Kirche und Reuterhaus...

