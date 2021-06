Blasmusik im Schützenpark : Grabow lädt zum Frühschoppen

Am 20. Juni wird die Grabower Blasmusik im Schützenpark spielen. Der Eintritt ist frei, jedoch müssen alle Gäste geimpft, genesen oder getestet sein.

Grabow | Jetzt steht es offiziell fest: Der Frühschoppen im Grabower Schützenpark kann in diesem Jahr wieder stattfinden. Am Sonntag, 20. Juni, wird die Grabower Blasmusik ab 11 Uhr aufspielen und Leben in den Park bringen. „Das war im vergangenen Jahr eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der wir die geltenden Corona-Maßnahmen gut einhalten konnten“, erklärt...

