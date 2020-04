Grabow: Saatgut von Feld gestohlen

von svz.de

22. April 2020, 16:45 Uhr

Insgesamt 17 Säcke Maissaatgut haben unbekannte Täter am Dienstagabend von einem Feld bei Zierzow gestohlen. Dabei ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Schaden von ca. 1.700 Euro entstanden. Den Angaben zufolge war das Saatgut in Säcken von je 25 Kilogramm für die Aussaat vorbereitet und dort bereitgestellt worden. Möglicherweise stehen drei Männer, die mit einem PKW am Tatort gesehen wurden, mit dem Vorfall in Verbindung. Das Fahrzeug mit Schweriner Kennzeichen sei plötzlich davongefahren. Die Polizei in Ludwigslust ermittelt jetzt wegen Diebstahls.