Grabow : 48-Jähriger bei Hausbrand verletzt

Der Mann erlitt bei dem Feuer am Montagmorgen eine leichte Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus.

von svz.de

30. September 2019, 08:50 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, ist beim Brand eines Einfamilienhauses am Montagmorgen in Muchow ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein 48 Jahre alter Bewohner des Hauses erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus. Erstens Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in der Küche des Hauses aus. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Das betroffene Haus ist aufgrund der Schäden und der starken Verrußung derzeit nicht bewohnbar. Drei Freiwillige Feuerwehren aus der Region kamen zum Löscheinsatz.