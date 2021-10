Goethe-Gymnasium Ludwigslust : Einblicke in eine ganz andere Welt

Zwölfklässler wurden einen ganzen Tag lang von Menschen im Rollstuhl und Aphasie-Betroffenen begleitet. Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport MV zu Gast.

Ludwigslust | Das einmal pro Schuljahr stattfindende Handicapsportfest für die elften Klassen habt sich über die Jahre zu einer fest etablierten Traditionsveranstaltung am Goethe-Gymnasium in Ludwigslust entwickelt. „Eigentlich hätte deren zwölfte Auflage bereits im vorletzten Schuljahr – im Frühling 2020 – stattfinden sollen, was wegen Corona jedoch nicht möglich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.