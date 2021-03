Gewerbeverein in Malliß : Ohne ihn gäbe es nicht so ein gutes Miteinander im Dorfleben

Er gilt als Motor des Dorflebens und will die Gemeinde voranbringen – der örtliche Gewerbeverein mit 22 Mitstreitern.

Malliß | Ihn als Motor des Dorflebens zu bezeichnen, wäre weder übertrieben noch verklärend. Denn seit 1997 engagieren sich die Mallisser Geschäftsleute in ihrem Gewerbeverein. Der nunmehr 22 Unternehmer, Privatleute und Fördermitglieder unter seinen Fittichen hat. Ort muss an Anziehungskraft gewinnen An seiner Spitze steht Gerald Steinfatt. „Es geht uns...

