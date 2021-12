Geflügelscheune „Ostgold“ in Neu Göhren : Hofladen für regionale Produkte geplant

Vor nicht einmal einem Jahr haben Bianka Winkler und Christian Mihank als Geflügelzüchter angefangen. Jetzt will die 41-Jährige auf dem Grundstück in Neu Göhren auch noch einen Hofladen eröffnen.

Neu Göhren | Es ist ruhig geworden auf den Wiesen und in den Ställen der Geflügelscheune „Ostgold“ in Neu Göhren. Kein Geschnatter. Kein Geflatter. Kein Krähen mehr. „Unsere Saison ist vorbei. Wir schlachten und rupfen jetzt nur noch im Auftrag von Kunden“, sagt Bianka Winkler. „Und verkaufen das Schlachtgeflügel, das noch in der Gefriertruhe liegt.“ Hinter der 41...

