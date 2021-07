Naturnah : Wenn die alte Eiche in Beckentin erzählen könnte...

Sie war eine stille Zeugin der Zeit. 400 Jahre stand die Eiche vor dem Forstrevier in Beckentin. Sie hielt Krankheiten und Brandstiftung nicht länger stand.

Ludwigslust | Weit über 400 Jahre war sie alt, die Eiche am Eingang zum Revier Beckentin, dem ehemaligen eigenständigen Forstrevier Kamin. Sie stand mitten auf dem Vorplatz, versehen mit einem Wegweiser, der in alle Richtungen strahlenförmig den Weg in die umliegenden Ortschaften anzeigte. Doch das hohe Alter, Krankheiten und Brandstiftung im Baumstamm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.