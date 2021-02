Fußball-Landesliga : SG Ludwigslust/Grabow kann weiter auf starkes Team bauen

Im Amateurfußball geht derzeit wenig. Bei der SG 03 Ludwigslust/Grabow bastelt man fleißig an der Mannschaft für die neue Saison.

Ludwigslust | „Ich bin echt begeistert. In der Form habe ich das noch nicht erlebt“, sagt Björn Kasch. Worüber sich der 1. Hauptvorsitzende der SG 03 Ludwigslust/Grabow so freut? Obwohl in den letzten Monaten trainingstechnisch gar nichts ging und sich auch ansonsten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.