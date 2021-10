B191-Umleitung : Aufgebrachte Bresegarder wollten Laster stoppen

Die vom Schwerlastverkehr verärgerten Bürger wurden erhört. Mit Abgesandten aus relevanten Ämtern und Behörden haben Bürgervertreter aus Bresegard, Karenz und Malliß konstruktive Lösungen gefunden.

Bresegard | In Richtung Malk Göhren ist die B191 derzeit gesperrt. Viele Lastwagen-Fahrer meiden die offizielle Umleitungsstrecke und setzten ihren Weg über die anliegenden Gemeinden fort. Der Unmut der Bürger der betroffenen Dörfer ging inzwischen so weit, dass bereits ernsthaft in Erwägung gezogen wurde, gemeinsam für sicherere Straßen zu demonstrieren. In l...

