Frust in Ludwigslust : Alexandros Lioras stinksauer über Mieterhöhung

Griechischer Gastwirt in Ludwigslust soll mehr zahlen – Immobilienverwalter sieht sich im Recht mit Forderungen

Ludwigslust | Wer griechische Küche mag, findet sie seit 2006 in der Breiten Straße. Vorher haben Alexandros Lioras und sein Team über dem Kino in der Kanalstraße gekocht und Gäste bewirtet. Durch Corona wird der 65-Jährige wirtschaftlich arg gebeutelt, wie so viele andere Gastronomen derzeit auch in der gesamten Region. Doch nun ist der gebürtige Grieche, den alle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.