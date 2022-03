Krieg in der Ukraine : Mehrere Friedensandachten in der Region für Flüchtlinge

Während der Andachten sollen auch Spenden für die Kriegsflüchtlinge gesammelt werden.

Alt Jabel/Redefin/Leussow | Spendensammeln für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Friedensandachten finden in gleich mehreren Kirchen in der Region statt. „Voller Sorge und Trauer über die Opfer des Krieges in der Ukraine wollen wir auch in unseren kleinen Orten ein Zeichen setzen“, betont Pastor Christoph Tuttas aus Alt Jabel. „Mit Kerzen und Gebeten wollen wir um Frieden b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.