Jubiläumsfest in Blievenstorf : Feuerwehr blickt auf 85 einsatzreiche Jahre zurück

Das Jubiläum und der 25. Geburtstag der Jugendwehr sind jetzt in Blievenstorf gefeiert worden. Mit Spiel, Spaß und Ehrungen. Zudem kündigte der Bürgermeister Investitionen an.

Blievenstorf | Auf einer historischen Postkarte von 1901 gibt es bereits ein kleines Spritzenhaus in Blievenstorf zu sehen, das noch heute am Friedhof steht. Also muss die örtliche Feuerwehrgeschichte wahrscheinlich viel älter sein als bisher angenommen. Offiziell sind es achteinhalb Jahrzehnte voller Höhen und Tiefen. „Vor 85 Jahre wurden wir erstmals urkundlich er...

