Eintritt ist frei : Verein „Groß Laasch flexibel“ feiert Frauentag mit Lemmi Lembcke

Sowohl Frauen als auch Männer sind am 8. März im Kulturhaus in Groß Laasch willkommen. Wegen der Corona-Lage wird jedoch um Anmeldungen gebeten.

Groß Laasch | Der Verein „Groß Laasch flexibel“ versucht es. Er will wieder eine Frauentagsfeier organisieren und hat dafür Andreas Lembcke, Schauspieler vom Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin, engagiert. Gefeiert wird am Dienstag, dem 8. März, im großen Saal des Kulturhauses in Groß Laasch. Los geht es um 15 Uhr. Auch interessant: Frauentag wird erst 2023...

