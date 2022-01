Polizeieinsatz bei Lübesse : Frau findet Handgranate und bringt sich in Gefahr

Eine Spaziergängerin entdeckt alte Munition und sammelt sie ein, um sie an einen sichtbaren Ort zu legen, damit die Polizei sie findet.

Lübesse | Das hätte auch böse enden können. Eine Frau war im Wald bei Lübesse spazieren, als sie alte Munition fand. „Eine deutsche Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg“, sagt Gilbert Küchler, Leiter des Polizeireviers Ludwigslust. Die Frau hat die Polizei über ihren Fund informiert. „Damit hat die Hinweisgeberin richtig reagiert“, sagt Gilbert Küchler. Doch sie brachte sich auch selbst in große Gefahr. Denn sie nahm die Granate in die Hand, positionierte sie sogar um. „Sie kann von Glück reden, dass da nichts passiert ist“, sagt Küchler, der darauf hinweist, dass es sehr gefährlich ist, diese alte Munition auch nur zu berühren, da sie dann explodieren kann. „Je länger die Munition im Boden liegt, desto mehr ist sie korrodiert. Dabei zersetzt sich die äußere Hülle und wird immer dünner und empfindlicher. Oder der Mechanismus ist korridiert und kann leichter auslösen“, warnt Küchler. Munition in Neustadt-Glewe und Lübow Die Spaziergängerin wollte die Handgranate so positionieren, dass sie leichter gefunden werden kann. Doch das würde schon der Munitionsbergungsdienst übernehmen, informiert Küchler. „Die handeln unter großer Vorsicht und mit entsprechender Technik“, sagt der Revierleiter. In letzter Zeit habe es mehrere Munitionsfunde gegeben. Auch in Neustadt-Glewe. In einem Waldstück nahe des Flugplatzes hatten Kinder beim Spielen verschiedene Fundmunition aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. In einem Erdloch befanden sich unter anderem drei Sprenggranaten sowie zahleiche zum Teil erhebliche korrodierte Granathülsen. Eltern hatten die Polizei über den Fund informiert, sodass der Munitionszerlegungsbetrieb zum Einsatz kam und die zum Teil gefährlichen Gegenstände barg. ...

