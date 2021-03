Ein Franzose in Dömitz : Florent Martinez verließ Monaco für tollen Elbeblick

Florent Martinez hat in Dömitz sein Zuhause gefunden und möchte sein eigenes Restaurant eröffnen – sobald Corona es zulässt

Dömitz | Emmentaler, Lammbratwurst und hausgemachte Senfsauce vereint als bretonischer Hotdog und das Ganze auf Wunsch natürlich auch zum Mitnehmen. Oder einen américaine Burger gefällig mit Cheddar, Steak, Tomaten, Salat, Bacon sowie hausgemachter Zwiebelmarmelade? Demnächst in Dömitz, fast am Hafen gelegen, kein Problem. Denn hier in der Werderstraße 28 c er...

