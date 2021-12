Springt die Deutsche Bahn ein? : Flixtrain streicht Fahrten zwischen Hamburg und Ludwigslust

Wegen der Corona-Krise und der steigenden Kosten gibt das Unternehmen die Nutzungsrechte an die Deutsche Bahn zurück.

Ludwigslust, Hamburg | Großes Hin und Her auf der Bahnstrecke Hamburg – Berlin. Nachdem Flixtrain die Trassen zugesprochen bekam und der neue Fahrplan zum 12. Dezember hohe Wellen schlug, will das Unternehmen die Nutzungsrechte jetzt schon wieder an die Deutsche Bahn abtreten. Von Hamburg nach Ludwigslust Seit rund zwei Wochen bedient Flixtrain jetzt auch die Strecke ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.