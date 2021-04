Fischfang in der Elbe : Riesigen Wels ins Boot gezogen

Berufsfischer Martin Bartelt hat ein Exemplar von 2,36 Metern Länge gefangen. Ein Foto vom Fang kursierte auch in Dömitz

Dömitz/Lenzen | Wels aus der Elbe? Etwas ungläubig schauten viele Dömitzer Kunden auf die Filet- bzw. Kotelettstücke in der Auslage des Fischverkaufswagens von Martin Bartelt, der auf dem Parkplatz am Floßgraben seinen wöchentlichen Stopp machte. So oft ist dieser Fisch nicht im Angebot. Und manch einer fragte sich außerdem: Ist es etwa der Wels aus der Elbe, von dem ...

