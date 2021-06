Heidhof Firma Indorf investiert : Teure Maschine muss fehlende Arbeitskräfte ersetzen

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel setzt Jens Indorf auf moderne Technik. Ein Baumfällkran spart Arbeit, Zeit und Manpower.

Heidhof | Behutsam lenkt René Stamer den Ausleger seines Krans in das dichte Blattwerk. Die Hände an den Joysticks in der Fahrerkabine, den Blick starr in die Baumkrone gerichtet. Als das Fällaggregat am Ende des Auslegers die richtige Stelle erreicht hat, umschließt es den dicken Ast und hält ihn fest. Die Säge kreischt und jault, ein Knacken, dann ist der Ast...

