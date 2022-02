Initiative lädt ein : Figurentheater gastiert im Kulturhaus Dömitz

Im Kulturhaus der Stadt gibt es am 6. Februar wieder ein Puppentheater. Gezeigt wird diesmal „Lars, der kleine Eisbär“.

Dömitz | Vorhang auf für das Puppentheater in Dömitz. Die Initiative „Leben und Kultur“ (LuK) setzt ihre KITTZ-Reihe am Sonntag, 6. Februar, fort. KITTZ steht für „KInder-Theater in DömiTZ“ – und deshalb sind vor allem die Kinder zu der Vorstellung eingeladen, die um 15 Uhr im Kulturhaus, Promenade 5, beginnt. Das Schnuppe Figurentheater zeigt „Lars, der klein...

