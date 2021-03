Unfall auf Weg zum Einsatz : Ein Wildschwein bremst die Feuerwehr Niendorf aus

In Vielank brennt nachts eine Werkstatt. Die alarmierte Feuerweh wird auf dem Weg dorthin von einem Wildschwein aufgehalten.

Vielank | Vom Wind verwehte Glut aus einem Räucherofen hat vermutlich in Vielank eine Werkstatt in Brand gesetzt. Das Feuer war in der Nacht zu Freitag ausgebrochen und drohte auf einen Transporter mit Pritschenwagen überzuspringen. Das konnten die Feuerwehren vor Ort verhindern. Lediglich die Plane des Pritschenwagens wurde verbrannt, heißt es im Polizeibericht...

