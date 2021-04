Brandstiftung im Schlossgarten : Jugendliche setzen mit Böllern Hochsitz in Brand

Der Schuss ging nach hinten los. Beim Zünden von Feuerwerk geht Jagdsitz in Flammen auf

Ludwigslust | Die Polizei hat am Sonnabend zwei mutmaßliche junge Brandstifter im Schlossgarten gestellt. Den beiden wird vorgeworfen, am Nachmittag einen Hochsitz in Band gesetzt zu haben, nachdem sie im Wald Böller abschossen. Den Brand gemeldet hatte gegen 16 Uhr ein Anwohner aus dem nahe gelegenen Forsthaus. Der Zeuge konnte einen der Jugendlichen vor Ort festh...

