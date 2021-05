Ludwigslust-Parchim : Landkreis möchte Erzieher ausbilden, um Fachkräftemangel entgegenzuwirken

Im Landkreis sollen Erzieher ausgebildet werden um einem Fachkräftemangel in den Kindertagesstätten entgegenzuwirken. Noch besteht Hoffnung, dass es im Herbst losgehen kann.

Ludwigslust | In den nächsten zehn Jahren geht rund die Hälfte der Kita-Erzieherinnen im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Rente. Ein Umstand, auf den schon vor zweieinhalb Jahren mit der Kindertagesstätten-Bedarfsplanung 2018 bis 2021 aufmerksam gemacht wurde. Und auf den reagiert wurde, indem der Kreistag den Aufbau einer Ersatzschule für die Erzieherausbildung be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.