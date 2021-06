Unfälle um Ludwigslust : Erste Sommerhitze führt zu Unachtsamkeit im Verkehr

Mit den Temperaturen steigt auch das Unfallrisiko. In der Ludwigsluster Region ist es in den zurückliegenden Tagen zu mehreren Unfälle wegen Unachtsamkeit und fehlender Konzentration gekommen.

Ludwigslust | Wegen fehlender Konzentration und Unaufmerksamkeit ist es in den zurückliegenden Tagen im Raum Ludwigslust zu mehreren Unfällen gekommen. So haben in Grabow und Groß Laasch gleich zwei Autofahrer beim Parken vergessen, die Handbremse zu ziehen und den Gang einzulegen. In Groß Laasch rollte der Wagen daraufhin gegen ein anderes Fahrzeug. In Grabow mach...

