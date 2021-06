Natur pur in Ludwigslust : Ernst Werner Suckrau wäre gern Revierförster geworden

Er beantwortet gern die Fragen zum Wochenende: 86-Jähriger würde gern mal mit Till Backhaus über Umwelt und Jagd diskutieren

Ludwigslust | Er liebt den Wald über alles. Sowie alles, was in ihm kreucht und fleucht. 1000 Nisthilfen hat Ernst Werner Suckrau bereits gezimmert. Davon hängen alleine 500 in seinem Kremminer Jagdrevier, der Rest im Schlosspark Ludwigslust. Als Forst-Haudegen der alten Schule tritt der gebürtige Beckentiner unermüdlich für den Natur- und Artenschutz ein. Als S...

