Erfolgsraum Altstadt : Neustädter Innenstadt kreativ beleben

IHK-Projekt zielt auf Vitalisierung der Innenstädte. Das erhofft sich Neustadt-Glewe auch für die Breitscheidstraße.

Neustadt-Glewe | Eine Flaniermeile wird die Breitscheidstraße in Neustadt-Glewe wohl nie werden, das ist Bürgermeisterin Doreen Radelow bewusst. „Leider haben wir viel Leerstand in dieser Straße. Aber wir wollen das nicht einfach so hinnehmen, sondern auch etwas dagegen...

