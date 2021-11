Neben Torten und Kuchen : In Ellis Café in Ludwigslust wird jetzt auch gekocht

Tortenbäckerin Ellen Gau erweitert ihr Angebot in der Schlossstraße. Seit dieser Woche gibt es Mittagessen frisch aus der Küche.

Ludwigslust | Das Kartoffelgratin ist schon vorbereitet. Ellen Gau hat dafür am Vorabend noch lange in der Küche gestanden. Geschält, geschnippelt, gewürzt. Das Schnitzel, das es dazu geben wird, kommt erst am späten Vormittag in die Pfanne. Frisch soll das Mittagessen sein. So wie die Torten, die Ellen Gau jeden Tag direkt aus der Backstube nach vorne in die Ausla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.