Eldena : Alte Molkerei ist zurück aus der Winterpause

Nach drei Monaten öffnet das Trödelparadies in Eldena am Sonnabend wieder seine Türen.

Eldena | Ostereier, Möbel, Zinkbadewannen, Lampen und Werkzeuge. Die Regale in der Alten Molkerei sind schon wieder gut gefüllt. Am Sonnabend, 20. März, kehrt das Trödelparadies in Eldena aus der Winterpause zurück und öffnet für seine Kunden von 10 bis 16 Uhr. „Es wird auch Zeit. Unsere Regale platzen aus allen Nähten und wir freuen uns einfach auf unsere Kun...

