Kontrollen rund um Ludwigslust : Drogen und Alkohol – Polizei stoppt mehrere Autofahrer

Lallende Fahrer, die in Schlangenlinien unterwegs sind und sogar beleidigend werden.

Ludwigslust | Einige Autofahrer hatten in den vergangenen Wochen deutlich zu viel getrunken, bevor sie losfuhren. Bei manchen Fahrern waren sogar Drogen im Spiel. Auch jetzt zog die Polizei wieder einige Betrunkene und Berauschte aus dem Verkehr. Am Freitag, 28. Januar, erwischten die Beamten gleich zwei Personen. Zwei angetrunkene Fahrer in Ludwigslust Gegen 1 Uhr nachts kontrollierten die Polizisten einen Fahrer auf der Neustädter Straße in Ludwigslust. Er wies bei der Kontrolle vor Ort 0,7 Promille Atemalkohol auf. „Das wäre eine Ordnungswidrigkeit gewesen“, sagt Gilbert Küchler, Leiter des Polizeireviers Ludwigslust. Daher nahmen sie ihn mit aufs Revier. Dort musste er einen zweiten Test machen – „einen gerichtsfesten Test“, nennt Küchler das. Denn das Ergebnis ist vor Gericht verwendbar. Doch bei dem zweiten Test hatte er plötzlich nur noch 0,24 Promille. Erst ab einem Wert von 0,5 Promille gibt es eine Ordnungswidrigkeitsanzeige. „Da hat er Glück gehabt“, sagt Küchler. Lesen Sie auch: Polizei findet Mann mit 3,4 Promille Nur eine halbe Stunde später war eine Person mit ihrem Wagen unterwegs, die starke Ausfallerscheinungen gehabt haben soll, sagt Küchler. Sie war ebenfalls auf der Neustädter Straße unterwegs. Ein erster Test ergab 1,05 Promille beim Atemalkoholtest. Der zweite fiel mit 1,07 Promille aus. „Das war auch unsere Vermutung, dass der Wert noch steigt“, sagt Gilbert Küchler. Und der Wert stieg weiter. Auch über die Grenze von 1,1 Promille, ab der es eine Strafanzeige gibt. Aber es kam noch schlimmer: Die Person hatte nicht einmal einen Führerschein. „Also gab es eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis“, so Küchler. Drogen im Blut Am vergangenen Mittwoch gegen 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei auf der B5 zwischen Ludwigslust und Grabow einen jungen Autofahrer, der durch seine Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten schnell fest: „Es gab deutliche Hinweise auf Drogenkonsum“, so Küchler. Der erste Test wies auf Cannabis hin. Lesen Sie auch: 18-Jähriger unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs Betrunkene Autofahrerin beleidigt Polizisten „Eine deutlich lallende Aussprache“ hatte eine Autofahrerin am vergangenen Montag gegen 17 Uhr. Sie war in der Goetheallee in Neustadt-Glewe unterwegs, als die Polizei sie anhielt. Ein Hinweisgeber hatte das Auto der Frau der Polizei gemeldet. „Die Frau war allerdings nicht bereit, einen Alkoholtest zu machen“, sagt Gilbert Küchler. Sie wehrte sich gegen die Polizeikontrolle und beleidigte die Beamten. „Auch der Beifahrer konnte sich nicht zurückhalten“, so Küchler. Es gab mehrere Anzeigen gegen die Frau aus der Region Ludwigslust und ihren Beifahrer. Ihr Führerschein wurde ihr entzogen und sie wurde zur Blutprobenentnahme ins Krankenhaus gebracht. ...

