Ausstellung in Ludwigslust : Die letzten Habseligkeiten der NS-Opfer

Wanderausstellung „StolenMemory“ ist bis 8. September in Ludwigslust zu sehen und zeigt Fotos, Uhren, Eheringe und andere persönliche Gegenstände der Menschen, die in Konzentrationslagern umgebracht wurden.

Ludwigslust | Eine Uhr, ein Ehering, ein Füller, ein Foto. Solche und andere Kostbarkeiten versuchten die in den Konzentrationslagern umgekommenen Menschen zu bewahren. Doch am Ende landeten diese Dinge bei den Mördern, die daraus Geld machten, um die Vernichtungsmaschinerie am Laufen zu halten. Doch nicht alles ging verloren. Einige dieser Stücke landeten in den A...

