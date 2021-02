Dömitz/Neustadt-Glewe : Wenn der Sumpfbiber vor dem Schloss spaziert

Damit die Nutria-Population nicht außer Kontrolle gerät, sollen die Tiere gegen eine Schwanzprämie gejagt werden.

Neustadt-Glewe | Wo sie auftauchen, zücken Spaziergänger das Handy. Ob vor dem Ludwigsluster Schloss, auf einer Scholle in der Elbe bei Dömitz oder im Graben neben der Burg in Neustadt-Glewe. Nutrias sind in diesen Tagen beliebte Fotomotive. Die putzigen Nager, die von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.