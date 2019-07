Festival in Neustadt-Glewe : Die Kumpels von den Airbeat One Fire Fighters

Die Airbeat One Fire Fighters sind die erste Feuerwache auf einem Festival: Mit Kameraden an Boden und in der Luft.

von Katharina Golze

11. Juli 2019, 17:35 Uhr

Neustadt-Glewe | Gemütlich schlendern Patrick Clasel und Paul Schmidt über Gate A des Main Campings. Es ist später Vormittag, und noch ruhig. Die Grills sind noch aus, nur die erste Musik wummert. Die meisten Festivalbesucher liegen noch in ihren Zelten oder entspannen in Liegestühlen am Wegesrand. "Ey Feuerwehr" johlen sie, wenn sie die beiden Kameraden erkennen. Airbeat One 2019 Brandschutz steht groß auf deren Rücken, an den Beinen haben sie normale Feuerwehrshosen. Die Fire Fighters sind die erste Feuerwache auf einem Festival in Deutschland überhaupt. 160 Kameraden sind in diesem Jahr bei der Airbeat One im Einsatz und wechseln sich in Zwölf-Stunden-Schichten ab. Patrick Clasel und Paul Schmidt übernehmen gerade eine Fußstreife.

Die Idee des neuen Brandsicherheitskonzeptes kommt von Doreen Radelow , Neustadt-Glewes Bürgermeisterin. Jahrelang übernahm der örtliche Brandschutz mit knapp 70 Mann die Absicherung des Festivals, nun sind es 160 externe Kräfte. Indem der örtliche Brandschutz und der des Festivals getrennt und beide Seiten zugleich personell aufgestockt wurden, sind Region und Festival nun sicher. "In den Vorjahren war es aber nicht unsicher", betont Gesamtabschnittsleiter Daniel Morgenstern.

Mehr Sicherheit für alle

Seit Mittwochfrüh ist die Wache in Neustadt-Glewe mit bis zu 22 Kameraden der Neustädter Wehr besetzt. "Wir machen rund um die Uhr Dienst und alle machen es freiwillig", betont Radelow. Auf dem Festival sichern zwischen 35 und 40 Kameraden pro Schicht den Brandschutz. Sie kommen aus allem Teilen Deutschlands, aus Flensburg und sogar aus dem Allgäu. Bewusst wurden nicht nur Feuerwehrleute aus der Region eingesetzt, damit auch der örtliche Brandschutz gesichert ist. Die Festival-Wehr ist aber auch in der Stadt unterwegs, sichert die Wege zu den Supermärkten und zum Barracuda Beach.

Katharina Golze

Das neue Brandsicherheitskonzept kam nicht von ungefähr: In diesem Jahr feiern 10.000 Menschen mehr auf dem Festival, das sind nun elf Mal so viele Menschen wie Neustadt-Glewe Einwohner hat. Hinzu kommen die vielen Brandlasten auf dem Gelände sowie die hohe Waldbrandgefahr drum herum. Radelow erinnert an Lübtheen. Momentan gelte in der Region zwar noch Brandschutzstufe 2, doch aufgrund der prallen Sonne und des Windes könne es schnell in 3 umschlagen, wissen Bürgermeisterin und Wehrführer. "Als Stadt haben wir ein Waldbetretungsverbot ausgesprochen", sagt Radelow. Laut Sicherheitskonzept wurde zudem der Brenzer Kanal für Löschwasser angestaut, die Waldrandbereiche und Wege werden bewässert. Im Notfall muss aber auch das Schwimmbecken im VIP Village herhalten.

Über 21.000 Liter Löschwasser

Die Löschfahrzeuge stehen an drei Punkten Nord, Ost und Süd, bereit. Insgesamt sind es fünf Löschfahrzeuge, darunter ein Großtanklöschfahrzeug, das an die 21.000 Liter fasst. Und vier Vorauslöschfahrzeuge. Das sind kleine Buggies, die schneller durch das enge Campinggelände kommen. Eine Handvoll Kameraden gewährleisten den Brandschutz auf den Fahrzeugen, andere den an den Bühnen. Zu Fuß unterwegs sind hingegen vier Kameraden, die die sogenannte Fußstreife übernehmen. "Sie arbeiten präventiv und sollen mit den Besuchern reden", so Morgenstern.

Zu ihnen zählen Patrick Clasel und Paul Schmidt. Clasel war bereits am Mittwoch im Einsatz. "Bei der Anreise war eine recht freundliche Stimmung", findet der Schleswig-Holsteiner. Die Besucher hätten mit Verständnis reagiert, auch wenn sie gebeten wurden, den Anforderungen nach zu kommen. Etwa, dass jeder mit Notstromaggregat einen Sechs-Kilo-Feuerlöscher am Platz hat, oder dass die Rettungsgassen frei sind.

Katharina Golze





Den besten Ausblick hat Sebastian Müller. Der 23-Jährige ist der Gruppenführer auf dem Wachposten, dem 9,5 Meter hohen Turm direkt an der Mainstage."Es ist das erste Mal, dass ich hier bin", erzählt Sebastian Müller. Natürlich ist er auch Fan der Musik, ansonsten hätte er sich nicht beworben. Zwölf Stunden verweilt er mit zwei Kollegen auf dem Posten. Mit einem Fernrohr sucht einer der Kameraden das Main Camping ab. Qualm steigt auf. Hier gilt es zu unterscheiden, ob dieser vom Grill oder von einem Brand kommt. Jedunkler der Rauch, desto verdächtiger.

Und wenn der Grill in Flammen steht?



Sofort die 112 rufen.

Falls das Netz überlasst ist, Hilfe bei Security, Feuerwehr oder anderen Einsatzkräften vor Ort suchen. Die Wachposten finden sich in der Karte.

Selbst den Feuerlöscher betätigen.

Feuerlöscher werden aber nur selten auf der Fußstreife kontrolliert - und schon gar nicht getestet. Es geht um etwas anderes. "Wir sind Ansprechpartner und Helfer", findet Paul Schmidt. Dem 23-Jährigen geht es auf der Airbeat nicht nur um eine neue Erfahrung als Feuerwehrmann, sondern auch um die Stimmung auf dem Festival und ein bisschen tanzen. Er will sich The Chainsmokers ansehen und Neelix, dann hat er nämlich Dienstschluss. Bereits heute sagt er: "Das Setting ist cool." Und meint die Bühnenkulissen. Es ist seine erstes Mal auf der Airbeat One. Bevor es zur Mainstage geht, steht aber noch eine weitere Zwölf-Stunden-Schicht an.

Das sagen die Festivalbesucher

Wir finden das ganz gut, auch wenn ein Grill umkippt. Wir haben einen Kanister Wasser aus Sicherheit, weil das Gras auch trocken ist. Wir finden die Idee Fire Fighters gut. Nele, Ziska und Elle

Die Feuerwehr ist wichtig, so eng wie das hier ist. Nicht alle sind so umsichtig. Erik

Wir haben mit dem Grill das Absperrband durchgebrannt. Wasser haben wir schon geholt. Falls etwas passiert, sind wir abgesichert. Chantal und Lea

Wir haben Wasserflaschen in der Nähe. Letztes Jahr hat der Grill der Nachbarn gebrannt, acht Leute haben den Brand tot getrampelt. Festivalbesucher