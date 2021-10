Ludwigslust : Der achtjährige Johannes liebt es, Speedway-Runden zu drehen

Der Lenzener fuhr schon mehrere Preise ein. Am 10. Oktober stellen sich die jüngsten Motorsportler auf der Rennbahn einem Vierer-Clubvergleich.

Ludwigslust | In diesem Sport ist an moderner Technik so gut wie alles verboten. Jegliche Elektronik ist nicht erlaubt: keine Einspritzung, keine Traktionskontrolle, kein Anti-Wheelie. Maschine pur. Für Johannes Ebel gibt es deshalb nichts Schöneres, als ein paar Runden auf der Speedwaybahn zu drehen. Der Achtjährige steht auf Methanol, Action und Auspuffgeräusche....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.