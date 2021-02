Corona-Demo in Ludwigslust : Bürger sollen nicht mit Rechten auf die Straße gehen

Mit wem man als Teilnehmer unterwegs ist, wollen Jonas Liedtke und seine Freundin mit einer Aktion deutlich machen.

Ludwigslust | Wenn am Montag in Ludwigslust gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert wird, gehen auch Jonas Liedtke und seine Freundin wieder auf die Straße. Allerdings schließen sie sich nicht dem Zug der angemeldeten Demonstration an. Ihr Anliegen ist ein anderes. „...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.