Protest in Ludwigslust : Andrea Wolter verbietet Werbung für Parteien auf Corona-Demo

Teilnehmer des Protests befürchteten wegen eines Plakats, dass Versammlungen genutzt werden, um Parolen zu verbreiten.

Ludwigslust | Am vergangenen Montag demonstrierten mehr als 150 Menschen friedlich in Ludwigslust gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Das ist ihr gutes Recht. Doch unter die Teilnehmer des angemeldeten Protestes hatten sich offensichtlich auch Mitglieder der Kreistagsfraktion „Heimat und Identität“ gemischt und mit einem Plakat samt Logo eine politische Botschaft verkündet. Auch interessant: Nächste Demo gegen Corona-Politik ist offiziell angemeldet Das war bei zwei Teilnehmern des Protests auf erhebliche Kritik gestoßen, den sie auch an die Anmelderin der abendlichen Veranstaltung herantrugen. Die Befürchtung der beiden, dass friedliche Demonstranten instrumentalisiert würden, um ungewollt politische Parolen zu verbreiten. Nun reagiert die Ludwigslusterin, die die Corona-Demo angemeldet hat. Keine politischen Parolen? „Als Anmelderin der montäglichen Spaziergänge bin ich mir meiner Verantwortung bewusst“, sagt Andrea Wolter. Für sie habe das mitgeführte Banner, auf dem es hieß „Finger weg von unseren Kindern und gegen Impfpflicht“, weder das Thema verfehlt noch politische Parolen beinhaltet, so die 39-Jährige. Anmelderin verweist auf Meinungsfreiheit „Weder in Schrift noch Wort kam es zu rechtsextremistischen Äußerungen. Somit erklärt sich wohl auch der fehlende Unmut bei den restlichen Teilnehmern, was mich persönlich sehr freut. Denn am Ende gehen wir doch alle als Menschen und vor allem für unsere Kinder und deren Zukunft auf die Straße“, betont die Lindenstädterin weiter. „Ich werde niemanden wegen seiner politischen Gesinnung und anderer Dinge ausgrenzen. Es liegt mir fern, Menschen wegen ihrer Meinung zu bewerten. Denn noch gilt Meinungsfreiheit.“ Andrea Wolter will weiter Demo-Anmelderin bleiben Sie werde weiterhin Anmelderin bleiben, bekräftigt Andrea Wolter, um jedem die Möglichkeit zu geben, in einem gesicherten Rahmen für das gemeinsame und deutlich wichtigere Anliegen auf die Straße zu gehen. Dafür wolle sie deeskalierend wirken. Niemand solle sich abgeschreckt fühlen. Auch interessant: Mit wem gehen Ludwigsluster bei Corona-Demos auf die Straße? Und sie stellt klar: „Damit wir nicht noch mal Gefahr laufen, einen solchen Stempel aufgedrückt zu bekommen und somit vom Wesentlichen abgelenkt wird, ist ab jetzt Werbung in eigener Sache für jegliche Parteien untersagt.“ Die Demo in dieser Woche sei erst ihre zweite Anmeldung gewesen, dennoch könne sie die Zusammenarbeit mit Polizei und Behörden bereits als sehr gut bezeichnen. „Ich bin erfreut darüber, dass der Protest durch die offizielle Anmeldung an Zuwachs gewonnen hat. Es gibt immer einen Weg, man muss ihn nur gehen.“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.