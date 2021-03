Corona-Aktion der Bäcker : Süßer Dank für die Pflegekräfte

Der Neuhauser Bäcker Ickert übergab an die Mobile Pflege Westmecklenburg in Ludwigslust frische Quarkbällchen.

Ludwigslust | Der Duft von frischem Backwerk empfing die Mitarbeiterinnen der Mobilen Pflege Westmecklenburg am Freitag zu ihrer Pause. Bäcker Manfred Ickert aus Neuhaus hatte in Ludwigslust Quarkbällchen vorbeigebracht, um die Arbeit der Pflegekräfte in der Corona-Zeit zu würdigen. „Die lassen wir uns nachher mit einer Tasse Kaffee schmecken“, sagte Andrea Netz, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.