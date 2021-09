Antrag für die Stadtvertretung : Bürger-Forum Ludwigslust will Kaufanreiz für Lastenfahrräder

Antrag für die Stadtvertretersitzung am 8. September: Ziel ist ein Mehr an emissionsfreier Mobilität

Ludwigslust | In deutschen Großstädten sind Lastenfahrräder allgegenwärtig. In Ludwigslust ist das Fortbewegungs- und Transportmittel dagegen eher noch ein Exot. Und auch die Nachfrage nach dem Lastenfahrrad „Lula“, das der nachhaltige Lebensmittelladen „Lulu unverpackt“ verleiht, ist noch mäßig. Dabei wird es gegen eine Kaution von 40 Euro an Kunden für Einkäufe o...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.