Bilderkunst in Vielank : Jürgen Brix ist Abenteurer mit der Kamera

60 Fotos aus Ecuador und von den Galápagos-Inseln können in Vielank bewundert werden - wenn es Corona zulässt.

Vielank | An die frittierten Schweineköpfe auf dem bunten Markt kann sich Jürgen Brix noch besonders gut erinnern. Aufgereiht auf einem Tisch boten sie ein Bild, dass sich der Umtriebige nicht entgehen lassen konnte. Also drückte er auf den Auslöser. Nun ist es Teil einer Ausstellung von 60 Fotos, die der gebürtige Dömitzer im Bauernring 9 in Vielank zeigen wil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.