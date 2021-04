Betrugsverdacht in Ludwigslust : Drei falsche Polizisten

Nach Anrufen von falschen Polizisten ermitteln nun die richtigen Beamten. Die Maschen waren unterschiedlich.

Ludwigslust | Gleich in drei Fällen hatten ältere Menschen in den vergangenen Tagen Telefonate erhalten, in denen sich die Anrufer als Polizisten ausgaben. Die richtige Polizei geht von versuchten Betrügereien aus und ermittelt. Zunächst hatte das Telefon bei einer 93-jährigen Ludwigslusterin geklingelt. „Der Anrufer gab an, dass er wisse, dass sie 20000 Euro vo...

