Große Nachfrage zu Silvester : Das macht die Berliner von Bäcker Carsten Voigt aus Vielank besonders

Die süßen Leckereien sind zu Silvester auch in Vielank der Renner. Mehr als 2000 produziert die Bäckerei Voigt – und achtet dabei vor allem auf ein Qualitätsmerkmal.

Vielank | Die Silvester-Schicht beginnt in der Backstube von Carsten Voigt schon am 30. Dezember. „Wir fangen am Abend gegen 20 Uhr an“, sagt der 42-Jährige. An normalen Wochentagen legt er mit seinem Team sonst erst morgens um 2 Uhr los. Hauptgrund für den früheren Start vor dem Jahreswechsel: der offenbar unbändige Appetit der Mecklenburger auf Pfannkuchen in...

