Bauen in Malliß : Schandfleck gehört nun der Vergangenheit an

Alter Fritz-Reuter-Krug ist abgerissen, Bauland nutzt eine junge Baufirma aus Conow für sich, um Gewerbefläche und Lager anzusiedeln

Malliß | Die einstige Gaststätte „Fritz-Reuter-Krug“ an der B 191 ist jetzt abgerissen, um Platz für Bauland zu schaffen. Schon seit Jahren bot das verfallene Gebäude wahrlich keinen schöner Anblick mehr in Malliß. Direkt an der Hauptstraße gelegen, machte es weder einen einladenden Eindruck, noch konnte sich für seinen morbiden Charme irgendjemand erwärmen. ...

