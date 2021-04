Techentin : Bauarbeiten in der Mühlenstraße verlaufen planmäßig

Aktuell werden die Regenwasseranschlüsse verlegt, bevor die neue Fahrbahn gebaut werden kann.

Techentin | Die Bauarbeiten in der Mühlenstraße in Techentin schreiten weiter voran. Nachdem das Bauvorhaben Mitte März gestartet ist, wurde zunächst der alte Bahndamm um etwa 60 bis 70 Zentimeter abgetragen. „Dabei haben wir uns an der vorhandenen Bebauung orientiert“, erklärt Jens Gröger, Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung und Tiefbau bei der Stadt Ludwigs...

