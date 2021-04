Bei Karstädt : Auto brennt auf der A14 aus

Die Flammen schlugen bis in den Fahrerraum.

Karstädt | Auf der Autobahn 14 bei Karstädt ist am frühen Dienstagnachmittag ein Auto in Brand geraten. Die 60-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Prignitz konnte grade noch ihre Sachen aus dem Wagen holen, da stand schon der Motorraum in Vollbrand und die Flammen schlugen in den Fahrerraum. Die alarmierten Feuerwehren aus Grabow, Groß Warnow Pinnow und Garlin/Bo...

