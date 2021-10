Außergewöhnliches in Heidhof : Im Reich der Bären, Wölfe und Adler

Am 27. November um 17 Uhr wird Abenteurer Dirk Rohrbach eine Live-Reportage über den Yukon, Kanada und Alaska präsentieren.

Heidhof | Er selber sieht sich wohl am ehesten als Reisender, fast immer unterwegs, oft rastlos, aber nie heimatlos. Dirk Rohrbach ist Fotograf und Autor mit Schwerpunkt Nordamerika. Der gebürtige Hanauer findet immer wieder neue spannende Geschichten, am liebsten auf langen Touren mit dem Rad oder Kanu. Seine Erlebnisse teilt der Abenteurer in Büchern und bei ...

