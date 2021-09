Interview : Pflegefachberuf: Drei Mal so viele Bewerber wie Ausbildungsplätze

Wenn sich am 7. September in der Alten Druckerei der SVZ mehr als sechzig Ausbildungsbetriebe am SVZ-Lehrstellentag vorstellen, dann sind auch sie dabei: Romela Saß und Regina Döllner von der Beruflichen Schule des Westmecklenburg Klinikum.

Ludwigslust | Kaum hat das neue Ausbildungsjahr an der Beruflichen Schule des Westmecklenburg Klinikums in Ludwigslust begonnen, denken Schulleiterin Romela Saß und ihre Stellvertreterin Regina Döllner schon an die kommenden Jahrgänge. Die beiden Frauen wollen auf der SVZ-Lehrstellenbörse am 7. September junge Leute für den Beruf Pflegefachfrau/Pflegefachmann begei...

