Angriff in Grabow : Vier Unbekannte gehen auf behindertes Mädchen los

Die feige Attacke ereignete sich am Sonntagnachmittag. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Grabow | Laut dem Opfer erfolgte der Angriff ohne Grund: In Grabow ist am Sonntagnachmittag ein sehbehindertes 15-jähriges Mädchen von mehreren Jugendlichen angegriffen worden, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust in einer Pressemitteilung informierte. Die Jugendliche erlitt dabei mehrere Prellungen und Hautabschürfungen. Täter nehmen nach Prügelattacke Re...

