Einsatz am Schillerplatz : Feuerwehr löscht verbranntes Essen

Angebranntes Essen hatte in Grabow am Sonnabend den Einsatz von zwei Feuerwehren ausgelöst

Grabow | Feuerwehren aus Grabow und Wanzlitz sind am Sonnabend gegen Mittag zu einem Wohnungsbrand an den Schillerplatz gerufen worden. Der Rauchmelder in einer Neubauwohnung hatte Alarm ausgelöst. Als die Wehren eintrafen, drang bereits Qualm aus dem Fenster. E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.