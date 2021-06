Groß Laasch : Andrea Weinke-Lau fertigt Grabbilder auf Porzellan

Die Groß Laascherin fertigt seit zehn Jahren diese besonderen Erinnerungen an. Die Idee stammt von einem Friedhof aus Italien.

Groß Laasch | Wenn sich neue Kunden bei Andrea Weinke-Lau melden, will sie ihnen in einer schweren Zeit eine Freude bereiten. Und auch ein Stück weit bei der Trauerbewältigung helfen. Mit einer speziellen Technik hält sie Bilder auf Porzellan fest, die an Verstorbene erinnern sollen und auf dem Grabstein befestigt werden können. „Die anderen Bilder“, wie die Groß-L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.